Boer & Festival in Raamsdonk is meer dan de koeiendans

In de melkstal van de melkveebedrijf Pullens in Raamsdonk komen deze zondag heden en verleden voor een keer bij elkaar. Tussen het ultramoderne materieel om de koeien te ontlasten van hun melk hangen een paar plastic uiers. Kinderen mogen het aloude handwerk uitproberen, herinnerend aan het tijdperk melkbus en melkkruk.

De 3-jarige Mees de Boer uit Geertruidenberg is er aardig bedreven in, straaltjes komen in de emmer terecht. Moeder Karlijn maakt foto's. "Het is de eerste keer dat we hier komen", zegt ze. "Via Facebook wisten we ervan. Mooi dat Mees er iets van kan opsteken."

Streekproducten

In de twee voorgaande edities stond het zwartbonte vee centraal, met de koeiendans als hoogtepunt. Het loslaten van het vee, dat eindelijk de stal mag inruilen voor de vrijheid van het weiland, vormt nog altijd het hoogtepunt van Boer & Festival, maar is niet meer het zwaartepunt van deze open dag. "We hebben ervoor gekozen om het breder te trekken", zegt melkveehouder Kees Pullens. "Daarom hebben we ook bedrijven in de buurt uitgenodigd die streekproducten verkopen. Dat deden we vorig jaar ook al, nu zijn er het er twintig." Dat past naadloos bij de tweede tak van het bedrijf, zuivelboerderij Ambachtshoeve.

Janet Kop-Jansen, samen met haar man eigenaar van Lisboa uit 's Gravenmoer, heeft in haar fraaie stand alles uitgestald wat hun boomgaard van drie hectares heeft voortgebracht. Van appelsap tot ambachtelijke appelsiroop. Zes jaar geleden zijn ze ermee begonnen. "Het is vooral een grote hobby", zegt de voormalige Rotterdamse. "We verkopen aan huis. En we hebben één grote afnemer. Het is lastig om door te groeien, op te bouwen. Al mogen we niet mopperen hoor."

Gezinnen

Er is meer aan de derde editie toegevoegd. Zo geeft een schaapherder een demonstratie schapen hoeden, vraagt een dierenarts aan een paar kinderen om zich voor te stellen dat ze hun eigen eten nóg eens zouden moeten opeten. Pullens: "En er is muziek. Vanmiddag komt de fanfare langs. Ook speelt er een bandje. Kortom, we hebben het zo interessant mogelijk gemaakt, zodat we ook gezinnen uit de stad trekken. Die kinderen zijn bij lange na niet op de hoogte waar bijvoorbeeld melk vandaan komt." Het weer werkt in ieder geval mee: het is behoorlijk druk. Inderdaad, veel gezinnen met hun kroost.