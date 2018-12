Boek WSG gaat definitief dicht

Demonstra­tie kinderpar­don in Rijen verloopt rustig

18:58 RIJEN - Vanaf een 'troon’ vertellen maandagavond enkele kinderen van asielzoekers die al meer dan vijf jaar in Nederland zijn hun verhaal. Stichting ‘Geen kind aan de kant’ tekende voor de organisatie van de demonstratie voor het gemeentehuis in Rijen. Met spandoeken geven de kinderen aan via een kinderpardon in Nederland te willen blijven. Enkele tientallen demonstranten, raadsleden en andere belangstellenden luisteren.