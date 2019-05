Boek over vliegtuigcrashes in Oosterhout biedt troost aan nabestaanden

OOSTERHOUT - Een boek over alle vliegtuigcrashes in de Tweede Wereldoorlog in Oosterhout dat vandaag uitkomt, brengt heel wat teweeg. Naast de geschiedkundige waarde, bijzondere verhalen over het verzet zoals het onderduikadres in de Arendstraat bij een Oosterhoutse schooljuffrouw en spannende ontsnappingen vanuit Made en het Missiehuis in Teteringen zorgt het boek voor duidelijkheid bij veel nabestaanden.