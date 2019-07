Boek 75-jaar vrijheid Gilze en Rijen achter slot en grendel

GILZE EN RIJEN - Als een goed bewaakte schat ligt het nieuwe boek van Heemkring Molenheide Gilze en Rijen in de kluis van het heemhuis in Gilze. Of liever, enkele dozen van het boek ‘Bedankt voor de vrijheid die jullie bevochten’ met ervaringsverhalen over de oorlog. Wie het wil kopen moet wachten tot op zijn vroegst 8 oktober.

De heemkring is al lange tijd bezig met het project 75-jaar bevrijding. Op 8 en 9 oktober is de volgende grote stap. Dan wordt achtereenvolgens in Rijen (De Boodschap) en in Gilze (De Schakel) de documentaire ‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ vertoond. Op dezelfde avond is dan ook het boek te koop, waarin inwoners van Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot bijzondere verhalen vertellen en waar te zien is hoe het vliegveld het dagelijkse leven beïnvloedde.

Samensteller van het boek en voorzitter van de heemkring Bert Wagemakers is zelf onder de indruk geraakt van de verhalen. ,,Als je alles leest krijg je pas echt een beeld van de ellende die mensen in oorlogstijd over zich heen hebben gekregen. Het gaat over mensen die gevangen worden gezet, over het gebrek aan eten, de angst voor de bombardementen, maar ook het kwijnende vertrouwen in mensen. Wie kon je vertrouwen?”

Verbod

De verhalen maken voor Wagemakers duidelijk hoe totaal anders de wereld er tussen 1940 en 1945 uitzag. ,,In 1941 kondigden de Duitsers een verbod af voor verenigingen. De scouting, de schuttersfeesten, maar ook de harmonie werd verboden.” De angst was er ook voor bombardementen op het vliegveld. Maar al te vaak kwamen bommen verkeerd terecht. ,,Maar gelukkig ging het leven van alledag ook door.”