Bodem Tuf Recyling in Dongen blijkt verontreinigd

DONGEN - De bodem onder het terrein van het bedrijf Tuf Recycling in Dongen is op twee plaatsen verontreinigd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad van Dongen.

Het bodemonderzoek is vlak voor de brand bij Tuf Recycling uitgevoerd op 11 oktober, de dag dat de gemeenteraad over Tuf zou debatteren. Eén locatie van verontreiniging betreft een beperkt gedeelte van het terrein waar rubberkorrels zijn vermengd met de bovengrond. Hierdoor is er volgens het college een verhoogd olie- en zinkgehalte aangetroffen.

Peilbuis

Op een tweede locatie is bij een andere peilbuis een verhoogd zink-, cadmium- en nikkelgehalte gemeten. De rest van het terrein zou betrekkelijk schoon zijn.

Tuf heeft op 19 oktober een schriftelijke reactie ingediend bij de gemeente op het voornemen om het bedrijf te sluiten en de op het terrein opgestapelde kunstgrasmatten te ruimen. Tuf heeft tot op heden verzuimd de matten te recyclen, terwijl het daar wel voor betaald werd. De kwestie loopt al enige jaren en kwam recent landelijk in het nieuws. Kort daarop vloog een gedeelte van het bedrijf aan de Vierbundersweg in de brand. Over de oorzaak van de brand is vooralsnog niets bekend.

Expertteam

Het college heeft de zienswijze van Tuf laten beoordelen door de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB). Ook het expertteam van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft zich er over gebogen. Het college zegt nu aanvullende vragen te hebben gesteld aan Tuf. Het bedrijf heeft twee weken de tijd om deze te beantwoorden. De dreiging van sluiting blijft onverminderd van kracht.

TUF Recycling is op 17 oktober per brief medegedeeld dat het bedrijf verplichtingen heeft om maatregelen te treffen om de gevolgen van de brand voor het milieu te voorkomen dan wel zoveel als mogelijk te beperken. Hierover dient een rapportage te worden opgesteld. Volgens het college heeft de brand extra verontreiniging van het terrein veroorzaakt.