Bobkat is meegenomen, blijkt uit camerabeelden

Baasje Mascha Stolz plaatste deze week een oproep op Facebook, nadat Bob een dag niet gezien was. Zijn verdwijning maakt veel los in Oosterhout. Bob is dan ook geen onbekende. Steevast zit het beestje in zijn mandje voor de ingang van de supermarkt aan de Patrijslaan.

Onbekende man en vrouw

Stolz: ,,Daar lag hij zaterdagavond ook, zo blijkt uit de beelden. Je ziet op een gegeven moment een auto aankomen, een man en vrouw stappen uit. Ze tillen het mandje op. Aan de manier waarop kun je zien dat Bob erin ligt. Even later komt de man weer terug om de rest van de spulletjes op te rapen.''

Het baasje herkent het stel niet. ,,Ook is er geen kenteken of iets te zien. Ik heb advies ingewonnen bij de politie en besloten om de camerabeelden niet op Facebook te zetten. Maar ik ga wel aangifte doen. Met de hulp van politie en via sociale media hoop ik de man en vrouw te bereiken. Ze hoeven geen contact met me te zoeken. Als ze Bob terugzetten, is het ook goed. Ik denk ook niet per se dat ze kwaadwillend zijn. Misschien dachten ze gewoon dat Bob een zwerfkat is?''

Gemist

Bob wordt ondertussen flink gemist. ,,Overdag was hij op altijd pad, maar 's avonds lag hij gewoon in zijn mandje thuis. En die is nu al dagen leeg, een akelig gezicht. Mijn zoontje snapt het ook niet. Bob is zijn maatje.'' Ook Oosterhout leeft mee. Iedereen kijkt uit naar Bob. Stolz krijgt via zijn persoonlijke Facebookpagina continue berichten binnen. Van 'Breng aub onze bob terug we missen hem heel erg' tot 'Laten we hopen dat ie in goede handen is en terugkomt'.