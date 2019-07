Bo (15) zamelt geld in voor diabetes in Oosterhout

Scouting­groep Troep Worsten­brood uit Made op weg naar de Wereld Scouts Jamboree in de VS

18:28 MADE - Troep Worstenbrood is vanuit West-Brabant onderweg naar de Wereld Scouts Jamboree 2019 in West Virginia (US). Veertig scouts, 36 jongeren en 4 begeleiders, uit de regio staan zondagochtend in alle vroegte op een Mades parkeerterrein. Te wachten op de bus die hen naar Brussel airport zal brengen.