BN DeStem zoekt freelance verslaggever voor Oosterhout en omgeving

Zo verloederd ziet kunst er in Oosterhout vaak uit, maar daar gaat wat aan gebeuren

OOSTERHOUT - De kunst in de buitenruimte in Oosterhout verkeert in ronduit slechte staat. Dat constateert de gemeente Oosterhout, die er wat aan wil doen. Na de zomervakantie moet er een visie op tafel liggen hoe dit aangepakt kan worden.