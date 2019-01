BMW in vlammen op in Raamsdonksveer, politie sluit brandstichting niet uit

RAAMSDONKSVEER - In de Verdistraat in Raamsdonksveer is een BMW in vlammen opgegaan. Dat gebeurde rond 02:20 uur in de nacht van dinsdag op woensdag. Een buurtbewoner die de brand ontdekte, alarmeerde de hulpdiensten. Bij aankomst van de brandweer stond de auto al in lichterlaaie.