BMV moet aan de slag met problemen De Cammeleur in Dongen

De Cammeleur heeft last van de akoestiek. ,,Met name het geluid in het drumlokaal klinkt door in andere zalen”, zegt wethouder René Jansen. "Dat kan deels worden opgelost door een doos-in-een-doosconstructie toe te passen. Ook in sommige andere zalen is er sprake van te veel geluid, zij het in veel mindere mate. Daarnaast is de klimaatbeheersing niet op orde. En we hadden lekkages. Daar is weliswaar aan gewerkt, maar uiteindelijk bleek het probleem niet opgelost.”

Second opinion

BMV is al veel langer op de hoogte van de onvolkomenheden. Jansen: ,,Het bedrijf heeft begin dit jaar een second opinion aangevraagd. Dat leverde geen andere uitkomsten op. Dus werd toegezegd dat eraan zou worden gewerkt, tot driemaal toe. Maar uiteindelijk gebeurde er niks. In overleg met onze huisadvocaat is besloten om het bedrijf in gebreke stellen. De eerste voor een planning, de tweede waarin de gemeente eiste dat de problemen moeten worden opgelost.”

BMV beloofde om aan de slag te gaan. En dat midden in de zomer, tijdens de bouwvakantie. ,,Daarna was ongewenst, want dan zit je de gebruikers in de weg."

Metingen

Jansen hoopt dat BMV die datum haalt. Daarna zullen metingen plaatsvinden om te vast stellen of de eisen zijn ingewilligd. Zou dat helemaal niet het geval zijn, dan zijn volgens Jansen juridische stappen zeker niet uitgesloten.

,,Het zou heel vervelend zijn als het zover komt. Met een rechtsgang gaan de hakken in het zand, blijft alles liggen. Gebeurt er dus helemaal niks meer. En uiteindelijk gaat dat de gemeente, en dus de burger, geld kosten. Met een juridisch blok is dus niemand geholpen. Bovendien moet je nadien zelf aan de slag om het op te lossen. En die expertise heeft de gemeente niet in huis.”

Al met al is de afwikkeling van De Cammeleur al bijna een jaar lang een dossier dat hoofdpijn oplevert. ,,En dat is zo jammer, want het multifunctioneel centrum voorziet in een grote behoefte."