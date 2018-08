Blusheli Chinook is het werkpaard van luchtmacht

De Chinook is gemakkelijk herkenbaar aan de twee rotoren, die in tegenovergestelde richting draaien waardoor een staartrotor niet nodig is. De helikopter van Boeing bewijst zijn waarde al vanaf 1962. Nederland nam de eerste zeven exemplaren van de Canadese luchtmacht in gebruik vanaf 1995. Defensie besloot ook zes nieuwe Chinooks te bestellen. Het totaal kwam daarmee in 1998 op dertien. Twee gingen in 2005 verloren in Afghanistan. In 2007 bestelde het ministerie zes nieuwe Chinooks (kosten 395 miljoen). In 2015 is besloten tot aanschaf van 14 nieuwe toestellen, die de elf oudste exemplaren vervangen. Daarmee komt het totaal op termijn op 20 (nu 17).

De Defensie Helikopter Centrale op vliegbasis Gilze-Rijen is de thuisbasis voor de meeste helikopters van de Nederlandse Luchtmacht, ook voor dertien Chinooks. Hier en elders in Nederland trainen bemanningen hun vaardigheden. In bijgaand filmpje is te zien hoe de Chinook ingezet wordt voor troepen en gewondentransport. Voor trainingen zijn er vier Chinooks actief in Fort Hood in de Amerikaanse staat Texas.

Paradropping

De Chinook is voor veel taken inzetbaar: Transport van 57 mensen tot complete jeeps, trainingen met andere krijgsmachtonderdelen, para- en goederendropping, gewondenvervoer, zoek- en reddingsacties, brandbestrijding.

Snel laden en lossen is mogelijk via de grote laadklep aan de achterzijde. Sneller gaat het aanhaken of lossen van een vracht aan een of meer van de drie trekhaken aan de onderzijde. Het maximum hijsgewicht is 12.701 kilo. In de helikopter is ruimte voor 57 volledig bepakte militairen, 10.000 kilo lading of 24 stretchers met gewonden.

De transportmogelijkheden maken van de Chinook een belangrijke helikopter voor Defensie. Het hele jaar door wordt ermee geoefend om piloten veilig op missies te kunnen sturen. © John Schouten / PVE

Bluswerk

De Chinook is de laatste maanden vooral in het nieuws vanwege het bluswerk. Met grote waterzakken (bambi bucket) kan de piloot tot 10.000 liter water uitstorten op de brand. In de praktijk is het meestal rond 7.000 liter. Inzet gebeurt vooral op moeilijk bereikbare plaatsen, waar de civiele brandweer de bestrijding niet alleen redt. Chinooks zijn ingezet voor het bestrijden van branden bij een afvalverwerker in Twente, op het defensieterrein bij Oldebroek, in de duinen bij Heemskerk en bij de Loonse en Drunense Duinen. Afgelopen weekend nog net over de grens bij Venlo en vorige week massaal bij een grote bosbrand nabij Fort Hood in Texas.

Schieten

De Chinook kan met maximaal drie middelzware of zware machinegeweren worden uitgerust. Twee aan weerszijden, een in de laadklep.