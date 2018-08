Blokhutboot is een varend paradijsje op het water

Glenn Cornelissen (28) heeft over klandizie niet te klagen met zijn bedrijfje Blokhutboot.nl: ,,De mooie zomer heeft er voor gezorgd dat we continu volgeboekt waren. En ook de komende twee maanden zitten we vol. Het is het vierde seizoen dat we hiermee professioneel bezig zijn. Het afgelopen jaar hebben we de vloot uitgebreid van vijf naar vijftien boten. Die bouwen we zelf op onze eigen werf in Heerewaarden, net over de Maas in Gelderland. Daar bouwen we van oudsher luxe jachten. Dit is er als aardigheidje bijgekomen. Inmiddels is het een serieuze aparte bedrijfstak.''