Blok beton legt A27 bij Oosterhout even plat

Argentijn­se pastoor in ’t Veer: Federico Ceriani tijdens eucharis­tie­vie­ring benoemd

11:22 RAAMSDONKSVEER - Geboren uit Italiaanse ouders, opgegroeid in Argentinië. Bekend geworden met de Nederlandse cultuur in het bisdom van Roermond en recentelijk werkzaam als kapelaan in Alphen en Gilze. Federico Ceriani is zaterdag benoemd als pastoor in de kerk van Onze Lieve Vrouw Hemelvaart in Raamsdonksveer.