Bloedprikbende sloeg mogelijk eerder toe in Dongen

De politie onderzoekt of een zaak die zich in januari in Dongen voordeed, te maken heeft met de zogenoemde bloedprikbende die door het land al vele slachtoffers maakten. In die oudere zaak deden twee jonge vrouwen zich ook voor als medewerkers in de zorg om zich binnen te praten bij bejaarden. Ze maakten vervolgens twee pinpassen buit.

De bloedprikbende maakte de afgelopen tijd in de Utrechtse wijken Overvecht en Kanaleneiland drie slachtoffers, van wie ze pinpassen, bijna 3000 euro, een kluis en een rollator hebben gestolen. Ook in Eindhoven en Delft zijn slachtoffers van deze babbeltruc gevallen.

De eerste diefstal vond plaats op 7 januari aan de Planetenstraat in Dongen. De daders deden zich voor als medewerkers in de zorg. Nadat ze een pinpas hadden gestolen, gingen ze diezelfde dag nog op verschillende plekken in Nederland pinnen. Met die pinpas kwamen de twee vrouwen onder andere bij een parfumerie in Utrecht, waar ze voor 600 euro aan cosmetica insloegen. Hier werd het tweetal vastgelegd door een camera.

Pincode gevraagd

Bij de tweede babbeltruc, op 21 januari aan de Belgiëlaan in Dongen, praatten de dames zich naar binnen bij een 86-jarige vrouw. Ze wilden het over het thema onderwijs hebben. Toen de dames weg waren, werd het slachtoffer zogenaamd gebeld door een bankmedewerkster. Die vroeg haar om haar pincode, omdat haar bankpas beschadigd zou zijn en vervangen moest worden. Van haar pinpas werd 2000 euro opgenomen.



Bij beide slachtoffers was er steeds één vrouw met het slachtoffer in gesprek, terwijl de ander opeens door moest naar een volgend adres. Op de weg naar buiten werd de bankpas meegenomen.

Wat doe je eigenlijk als je iemand met een babbeltruc aan de deur hebt staan? Woordvoerder Suzanne van de Graaf van de politie: ,,Als je echt het vermoeden hebt dat je wordt opgelicht of dat er een poging wordt gedaan, doe dan de deur dicht en bel 112. Het probleem is alleen dat je het nooit zeker weet.” Wat je in elk geval kunt doen:

1. Geef de oplichters geen gelegenheid om binnen te komen, want dat is wat ze willen. Gebruik bijvoorbeeld een deurkierstandhouder.

2. Ga niet in op smoezen over een glaasje water, het gebruikmaken van de telefoon of het toilet.

3. Bel de betreffende organisatie waar ze van komen. Weten zij van niks, dan zeg je dat de deur niet opendoet en bel je het alarmnummer.

Verschillende samenstellingen

De bloedprikbende komt in verschillende samenstellingen voor, zegt de politie. Soms een man en een vrouw en soms staan er twee vrouwen voor de deur. Het signalement van de dames die worden verdacht van de zaken in Dongen komt overeen met één van de koppels van de bloedprikbende die in Utrecht actief is, zien we op de foto. Lichtgetint, donker haar, jong.

Ze spraken zowel in Dongen als in Utrecht duidelijk en accentloos Nederlands, zegt de politie. Mochten het dezelfde vrouwen zijn, dan hebben ze hun babbeltruc inmiddels wel uitgebreid. Nu doen ze zich voor als medewerkers van een apotheek, de thuiszorg of het ziekenhuis. Ze komen zogenaamd bloedprikken en doen dat daadwerkelijk door middel van een vingerprik.