Bliksem slaat in op woning in Oosterhout

Van TAART naar lunches bij LOLA in Raamsdonks­veer

17:05 RAAMSDONKSVEER - Het zijn niet alleen de kapitale letters die smulpapen en andere (zoete) fijnproevers naar TAART op het Heereplein in Raamsdonksveer lokken. Het is ook de letterlijke mond tot mond reclame waarmee TAART in vijf jaar tijd dat ze zijn gevestigd op de hoek van het Heereplein, naam heeft gemaakt in de regio.