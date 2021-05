Blije boekenwurmen bij Theek 5: ‘Het fijne van de bieb is dat je verrast kunt worden door een titel’

‘Welkom in de bibliotheek’ staat er op het spatscherm, eroverheen is een slinger gedrapeerd. Als de boekenliefhebber de verplichtingen aangaande corona heeft vervuld – handen wassen, een QR-code scannen of een formulier invullen om bij een besmetting te kunnen waarschuwen – geeft medewerker Barbara Verschuren een mandje mee. Zijn die op, dan is het maximum van één persoon per 25 vierkante meter in Theek 5 bereikt, dien je even te wachten.

Walhalla voor boekenwurm

Ook in het walhalla voor de boekenwurm – de bibliotheek is werkelijk een plaatje – is er alles aan gedaan om de veiligheid te waarborgen. Stoelen zijn op elkaar gestapeld, een rood-wit lint eromheen: zitten mag niet. Dus op je gemak aan de leestafel de krant tot je nemen is er niet bij. Met deze maatregel is Theek 5 overigens wel strenger in de leer dan strikt noodzakelijk. ,,Eerst maar eens bekijken hoe druk het wordt”, zegt directeur Paul Abels. Maar vanaf 1 juni staan die stoelen weer keurig in gelid.

De honger naar letters, woorden, zinnen, alinea’s, hoofdstukken en verhalen konden Ed en Karin van der Sluis maandenlang niet stillen in de bibliotheek. Dat was heel jammer. Zij: ,,Het fijne van de bieb is het struinen door boeken, het idee dat je door een titel kunt worden verrast. Dat was dus voorbij.” Het echtpaar uit Hank heeft niet op een rantsoen van letters gestaan. Hij: ,,We hebben gebruikgemaakt van Theek Away. Boeken reserveren, ophalen.” Een andere mogelijkheid is natuurlijk de e-reader. Karin: ,,Niet voor mij. Misschien is het een generatiedingetje.” Ed: ,,Lezen van vanaf een scherm vind ik niks. Ik wil kunnen bladeren.”

Ruilen

Vera Brons, die twee romans van Griet op de Beeck en eentje van Saskia Noort heeft gescoord, heeft de bieb gemist. ,,Ik heb wel boeken besteld, maar op de een of andere manier werkte dat niet. Kwamen ze op het verkeerde adres terecht.” Toch is de Oosterhoutse veellezer niet veel tekortgekomen. ,,Ik heb met vriendinnen boeken geruild.”

Bij de tijdschriften heeft Nel Aarde - Godschalk een paar Story’s op de kop getikt. Haar man, gek op vissen, heeft Beet in zijn mandje gelegd. Nel: ,,Ik heb de tijd meegemaakt dat mijn bestelde boek nog met een ladder uit de kast werd gehaald. Dat is alweer zestig jaar geleden. Altijd gelezen, en nu hebben we dit meegemaakt. Maandenlang de bieb dicht.” Maar haar hobby heeft er niks onder geleden. ,,Dichtbij ons huis is een kringloopwinkel, kocht ik voor één euro een streekroman. Of ik leende ze uit de boekenkastjes.”

Zielsgelukkig

Eindelijk weer abonnementhouders ontvangen, Paul Abels er zielsgelukkig mee. Overigens, op een paar locaties van Theek 5 is dat niet geval. ,,Rijen wordt nu verbouwd. Dommelbergen en Oosterheide, onze twee kleinere uitgiftepunten in Oosterhout, zijn activiteitencentra. En die mogen nog niet open.”

Vanaf 15 december heeft Theek 5 getracht om de band met de lezer met Theek 5 te bestendigen. Abels: ,,Dat is gelukt. Op Theek Away kregen we veel positieve reacties. Theek 5 besloot het reserveren niet via internet te laten verlopen, maar telefonisch. Dat kost natuurlijk meer tijd, maar het bleek een uitstekende zet. Onze leden wisten dan gegarandeerd dat het boek er was. En we konden ze eventueel adviseren bij hun keuze.”

Improvisatie

Het improviseren was vervelend, tegelijkertijd zou het weleens wat op kunnen leveren. Abels: ,,Onlangs, met een digitale personeelsbijeenkomst, hebben we daarover gesproken. Die telefonische service houden we er misschien in, aangezien we nog altijd leden hebben die digitaal minder vaardig zijn.”