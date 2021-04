Blijde boodschap uit de Biesbosch: eerste ei voor de webcam-visarenden

Stormloop op cursus raadslid: ‘Weten hoe een gemeente werkt is goed voor mijn toekomst’

20 april RAAMSDONKSVEER Binnen vier dagen zat de cursus om politiek actief te worden in Geertruidenberg helemaal vol. Liefst zestig mensen hebben zich aangemeld voor ‘Meebeslissen in Geertruidenberg’. Vijf avonden les over integriteit, financiën en hoe het allemaal werkt in zo’n gemeenteraad.