Black Monday, het zoveelste noodsignaal van horeca: ‘Doen ons stinkende best, toch worden we afgestraft’

‘Het water staat ons niet meer aan de lippen, maar stroomt naar binnen’

OOSTERHOUT – Het ziet eruit alsof de horecazaken in Oosterhout een uitverkoop houden. Posters met daarop ‘laatste kans’, ‘op = op’ en ‘opheffingsuitverkoop’ sieren de restaurants en cafés in de binnenstad. Met deze actie laten de Oosterhoutse horecaondernemers zien dat ze de landelijke campagne #blackmonday van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) steunen.

,,De overheid moet ons nu echt een perspectief geven van wanneer we weer open mogen. Ook hebben we meer steun nodig, anders gaan we allemaal failliet. Kortom, we willen weten waar we aan toe zijn, want dan kunnen we daar op inspelen”, legt Dré de Jong, voorzitter van de Oosterhoutse afdeling van de KHN uit.

Quote Steeds meer zaken gaan failliet en er vallen steeds meer ontslagen Dré de Jong, woordvoerder, Horeca Oosterhout

Hij ziet de landelijke posteractie als een duidelijk signaal naar Den Haag. ,,Het is een zware tijd voor de horeca. Het water staat ons niet meer aan de lippen, maar stroomt naar binnen. Steeds meer zaken gaan failliet en er vallen steeds meer ontslagen. Degenen die het nog net volhouden, weten niet voor hoelang nog. Met de posters laten we zichtbaar zien dat we, als we langer dicht moeten blijven, massaal in de verkoop kunnen.”

(Tekst gaat verder onder de foto)

Volledig scherm De Klappeijstraat in Oosterhout, normaal zo druk met horecabezoekers. © Archief BN DeStem

‘Deuren open op 17 januari’

Volgens De Jong staat een groot deel van de Oosterhoutse horeca achter deze actie. ,,We hebben een poll gehouden en daaruit bleek dat ruim veertig procent bereid is hieraan mee te doen. Daaruit blijkt ook dat dit zelfde aantal de intentie heeft om de deuren op 17 januari open te gooien, ongeacht of dit dan mag van de overheid.”

Quote Wij krijgen de rekening van overvolle pretparken, bouwmark­ten en winkels Dré de Jong, woordvoerder, Horeca Oosterhout

Hiermee doelt De Jong op een eerder bericht waaruit blijkt dat veel horecaondernemers, onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven en Nijmegen, hun zaak op 17 januari uit protest opengooien. Het gaat om horecatenten in vijftig lokale afdelingen van de KHN.

‘Gigantische boete’