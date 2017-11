Biografie over Oosterhouter Kaz Lux, rockicoon in de jungle van seks, drugs en rock-'n'-roll

Mutsaers benaderde Lux in 2016. Musaers: ,,Down Man uit 1969 is een all time classic. Dat enorme talent sprak er meteen uit. Brainbox brak direct door, vanwege die stem, en dat gitaargeluid van Jan Akkerman. Die laatste was weer snel vertrokken, Kaz bleef nog een paar jaar 't anker van de band."



De in Tilburg geboren, in Utrecht wonende auteur zag op 7 maart 2016 Kaz Lux optreden in De Parel van Zuilen in Utrecht, met het jonge trio The Adopted. Mutsaers: ,,Ik volgde zijn werk al een jaar of dertig op afstand, maar werd opnieuw verrast. Ondanks zijn gehoorproblemen bezit Lux nog steeds die timing en dat unieke stemgeluid. Ik besloot hem de dag erna een brief te schrijven." Dat werd de start van een reeks interviews en nu dit boek.