Binnenvaart fel tegen spitssluiting Oosterhoutse bruggen

Voorzich­tig positief over trillings­dem­per spoor na plaatsen shimlift Rijen en Dorst

12:56 RIJEN/DORST - ProRail heeft begin deze week de eerste wiggen, shimlifts, onder spoorrails laten plaatsen in de strijd tegen trillingen rond overwegen in Rijen, Dorst en Oisterwijk. ,,Mijn eerste indruk is dat het minder is”, zegt Bart van der Ven van Rijen Trilt. ,,Maar dat zegt niks of dat zo blijft”, zegt hij voorzichtig. Ook Dorst Trilt is terughoudend.