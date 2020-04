Binnenpret: comedian Raymon Hofkens gaat comedy streamen

Comedian Raymon Hofkens uit Raamsdonksveer gaat zijn comedyshows uitzenden via een livestream. Dat doet hij niet alleen om zelf in vorm te blijven en het publiek te vermaken, maar ook om de horeca te steunen.

Hofkens bedacht 'Binnenpret!' als alternatief voor zijn shows die door de coronacrisis geannuleerd werden. Verschillende comedians doen mee aan zijn comedystream en treden dan op in een verder leeg Brouwpodium Bossche Brouwers in 's-Hertogenbosch. "Daar is de techniek goed geregeld en hebben we een mooi decor, zodat we de kijkers een professionele show kunnen bieden. Ik heb gezien dat andere comedians optredens streamen vanuit hun huiskamer, maar ik wil het publiek de beleving van een echte comedyavond bieden.”

Charmes

Dat betekent ook dat er interactie met de kijkers mogelijk is. "We zenden de show uit via Zoom en de microfoons van het publiek hoeven niet uit. Hun lach is een sausje dat over je heen valt, het is de bevestiging dat je grap werkt." Storingen vreest hij niet. "Als het misgaat heeft dat ook wel zijn charmes. Je kunt er sowieso een grap over maken."

Kaartverkoop

Hofkens geeft met zijn comedystream horecaondernemers in deze coronatijd de kans om bij hun klanten in beeld te blijven. "Zij kunnen een show boeken en het enige wat zij verder moeten doen is hun netwerk uitnodigen om de online voorstelling bij te wonen. Een deel van de opbrengst van de kaartverkoop schenken we vervolgens aan deze horecazaak. Het kost hun verder niets.”