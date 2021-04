'Binnenkort een rondje fietsen?’ Drimmelen verstuurt geluksmomentjes

DRIMMELEN - ‘Binnenkort een rondje fietsen?’, of ‘Even bijkletsen?’. Anders doen we ‘Een bloemetje voor jou’. Ansichtkaarten met deze 'gelukmomentjes’, die je kunt versturen, moeten de ellende rond corona even doen vergeten.

In heel Drimmelen zjn ze in de bus gevallen. Bij 11.000 huishoudens in Made, Drimmelen, Wagenberg, Terheijden, Hooge en Lage Zwaluwe. Ze zijn verspreid via het huis-aan-huisblad 't Carillon.

Het is een unieke actie van de gemeente Drimmelen, bedoeld om een glimlach op iemands gezicht te brengen. Niet voor niets heeft de gemeente een eigen ‘geluks'wethouder, in de persoon van Jan-Willem Stoop. Maar het is de burgemeester zelf die zijn inwoners een hart onder de riem steekt.

Positiviteit

,,We hebben elkaar en die positiviteit hard nodig om door deze periode heen te komen”, schrijft burgemeester Gert de Kok op de achterkant van de vierde ansichtkaart; de enige kaart waar je géén postzegel op kunt plakken. ,,'Laten we zuinig zijn op elkaar". En: ,,Wie gunt u zo'n geluksmomentje? ”

Volledig scherm Ansichtkaarten met geluksmomentjes © gemeente Geertruidenberg

De actie is bedacht door de gemeente zelf en haar communicatieafdeling, met hulp van eigen fotografen. ,,Er zijn wel vaker kaarten verspreid in soortgelijke acties maar het leuke is dat je deze ook kunt versturen naar anderen”, zegt woordvoerder Thomas Heesters. ,,De activiteiten die wij noemen zijn coronaproof; op afstand maar wel dichtbij".

Het verschil met andere acties is ook, legt burgemeester De Kok uit 'dat we niet alleen de mensen op willen roepen om het vol te houden, maar dat we ze vooral onderling contact willen laten houden. Dit is niet alleen een economische crisis, maar toch ook een sociale crisis. Mensen met een klein netwerk hebben het nu extra moeilijk. Hou contact met elkaar, is onze oproep".

Voor wie de kaarten niet heeft ontvangen, liggen stapeltjes klaar op het gemeentehuis in Made.