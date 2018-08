Binnenkort: A27 dicht voor werk aan de Merwedebrug

Verpleeg­huis De Riethorst heeft nieuwe belevings­tuin: 'Ze vinden het heerlijk'

2 augustus OOSTERHOUT - Een grasveld, pad en terras. Meer was er niet in de binnentuin van Buurstede 17 in Oosterhout. Maar saai vonden ze bij verpleeghuis De Riethorst Geertruidenberg, dat tijdelijk gehuisvest is in het gebouw. Medewerkers, vrijwilligers en familie van bewoners hebben daarom de afgelopen maanden de hele boel opgeknapt.