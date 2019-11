Bing is beste jachthond van het land

Rijkste Brabanders wonen in Alp­hen-Chaam

10:30 ALPHEN-CHAAM - Het doorsnee vermogen van Brabantse huishoudens is in 2018 gestegen, blijkt uit onderzoek van CBS. De toename komt vooral doordat woningen in waarde bleven stijgen. De Brabanders met het meeste vermogen wonen in Alphen-Chaam, terwijl in Tilburg juist de Brabanders met het minste vermogen wonen. De provincie is daarnaast goed vertegenwoordigd in de top tien van meest vermogende gemeenten in Nederland.