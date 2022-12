Biljarters staan na 24 uur nog recht overeind en halen ruim 2.500 euro op

MOLENSCHOT - Eerst 24 uur biljarten en daarna nog een kleine afterparty. Herberg de Drie Linden in Molenschot stond dit weekend in het teken van een biljartmarathon voor het goede doel. Met een opbrengst van ruim 2500 euro werd het oude record verbroken.

Het was de derde keer dat de marathon gehouden werd door vier mensen van biljartvereniging BVTD. De eerste keer was in 2017 voor Serious Request. Daarna werd er een gehouden in december 2019. ,,Toen hebben we een doel dichter bij huis gezocht. Dat werd stichting Op Den Alpe Rijen, die zich inzet voor mensen met kanker. Daar hebben we het nu ook voor gedaan”, zegt Ad van Dongen, een van de deelnemers.

Zwaar

Zondagmiddag staat hij nog recht overeind tijdens de afterparty, terwijl hij toch een dag eerder om 12.00 uur al met zijn eerste potje begonnen was. Maar hij en de andere biljarters hebben het etmaal keurig vol gemaakt. ,,Het zwaarste was het vannacht tussen drie en zeven, maar dat wisten we al van de vorige keren.”

Die andere keren werd er gebiljart in café 't Engeltje in Molenschot. Nadat dat café vorig jaar stopte heeft De Drie Linden de biljartfunctie overgenomen.

Van Dongen stond overigens niet alleen aan het biljart; zaterdagmiddag moest hij ook het podium betreden als zanger van de Bredase band The Cyranose. Want er was voor een omlijsting gezorgd met diverse optredens het hele weekend door.

Bloemetje

In 2017 werd 1.250 euro opgehaald met de marathon, twee jaar later was dat 2.400 euro en nu ruim 2.500 euro. Het geld kan Stichting Op den Alpe Rijen gebruiken voor persoonlijke initiatieven dichtbij huis voor mensen met kanker, zoals verwendagen, filmavonden, een kerstmatinee of gewoon een bloemetje.

Of er nog een vierde biljartmarathon volgt? ,,Wie weet over twee jaar weer. We gaan het meemaken. Maar ik ga zo eerst maar eens slapen”, lacht Van Dongen.