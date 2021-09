Bijzondere onderscheiding voor Oosterhoutse ruiter

Lintjesre­gen alleen voor de bobo’s? In Molenlan­den zien ze verande­ring (en zoeken ze nieuwe kansheb­bers)

20 mei Burgemeester Theo Segers van Molenlanden vindt het een goede trend dat steeds meer ‘gewone mensen’ in aanmerking komen voor een koninklijke onderscheiding. ,,Niet langer krijgen alleen bestuurlijke tijgers er eentje, maar ook de gewone man of vrouw die trouw zijn of haar bardiensten in de sportkantine draait.”