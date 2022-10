Bijzondere Lego-collectie Mini Billund verhuist naar nieuwe eigenaar, ook het pand is verkocht

Raad beslist over het vluchtelin­gen­schip in Lage Zwaluwe: ‘We nemen zorgen van inwoners serieus’

LAGE ZWALUWE - Het plan om Oekraïners op te vangen in de haven van Lage Zwaluwe krijgt veel steun van de Drimmelense politieke partijen. De gemeenteraad bepaalt de komende weken of het vluchtelingenschip er wel of niet komt.

