Bijzondere kloostertuin van Oosterhoutse zusters gaat even open voor publiek

Straatarm gezin uit Oosterhout heel even steenrijk dankzij televisie­pro­gram­ma: ‘Mooiste week van mijn leven’

29 april OOSTERHOUT - Wonend in een sociale huurwoning in Oosterhout hebben Jeanette van der Made en haar twee zoons het niet breed. Ze zitten krap bij kas en hebben ongeveer 80 euro per week te besteden. Maar wat als dat bedrag plots 25 keer zoveel wordt? Als je jouw woning voor een week in mag ruilen voor een luxe penthouse in Blankenberge? Jeanette en haar gezin besloten de uitdaging aan te gaan en schreven zich in voor het televisieprogramma Steenrijk, Straatarm.