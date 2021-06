Bijna mogen de kermissen open, maar 't Veer grijpt net mis: ‘Enorme tegenslag’

De cafés in Raamsdonksveer teren voor een groot deel op de inkomsten van dagen als carnaval, de kermis en de Veerse Dag. Bij De Witte Leeuw is dat niet anders, maar de eigenaars hebben een geluk bij een ongeluk; ze namen de zaak in januari over. ,,Dus in die zin weten we niet wat we missen’’, zegt Bjorn Huigen.