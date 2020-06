Bijna iedereen in Dongen kende zuster Rafaël (1938-2020)

DONGEN - Op 10 juni is zuster Rafaël Kops (82), Overste van de Zusters Franciscanessen van Dongen overleden. Zuster Rafaël was theologe en in het verleden voorzitter van de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR).

Francisca Johanna Kops werd in Wageningen geboren op 3 maart 1938. Ze groeide op in Oosterhout als oudste in een gezin met 10 kinderen. Van jongs af aan zorgde ze voor anderen en leerde ze om te gaan met verantwoordelijkheid, plichtsbesef, discipline.

Een toonbeeld van een moderne religieuze vrouw

Haar vader zag zijn 20-jarige dochter niet graag naar het klooster vertrekken. Hij dacht dat zij met haar onafhankelijk karakter niet volgzaam genoeg was om het in de congregatie uit te houden. Kops voelde zich echter prima in de religieuze wereld. Ze werkte twaalf jaar in het pastoraat en was met haar feministische opvattingen juist een toonbeeld van een moderne religieuze vrouw die in de samenleving werkt.

In 1958 trad ze in bij de Congregatie van de Zusters Franciscanessen van Dongen. Ze was onderwijzeres, maar ook pastoraal werker. Vanaf 1985 werd ze Algemene Overste.

Meer inzicht in de Dongense samenleving

Zuster Rafaël organiseerde in het klooster elke maand bijeenkomsten. Daarbij werd een religieus thema behandeld of nodigde ze mensen uit die een maatschappelijk verhaal te vertellen hadden. Zo kregen de zusters meer inzicht in de parochie, in de Dongense samenleving en het werk van bijvoorbeeld de Heemkundekring, Parkplezier, DongenIce, Eagle Shelter, Arm in Arm.