Bijna 3 miljoen euro voor volgende fase herontwikkeling Dongecentrale

De Drie Musketiers volgend jaar al dicht, Hulten zonder basis­school: ‘Dit gaat mij aan het hart’

HULTEN - De katholieke basisschool De Drie Musketiers in Hulten moet niet in 2024, maar al op 1 augustus volgend jaar sluiten. Dit is de verwachting van schoolstichting Nuwelijn, waar ook vijf andere basisscholen in de gemeente Gilze en Rijen onder vallen.

16 juli