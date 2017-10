Bijna 100.000 bezoekers Biesbosch MuseumEiland

Gilze en Rijen te laat met opeisen dwangsom van 30.000 euro Hoofdstraat Rijen

30 oktober DEN HAAG/RIJEN - Bewoner van de Hoofdstraat in Rijen Jack Adriaensen verliet maandag toch opgelucht de zittingszaal bij de Raad van State in Den Haag. Net daarvoor had de hoogste bestuursrechter bekend gemaakt dat de gemeente Gilze en Rijen te laat is met het invorderen van 30.000 euro aan dwangsommen bij Adriaensen. Hij kan de rekening dan ook verscheuren.