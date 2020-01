Bijgebouwtjes bij haventje Peerenboom moeten gesloopt: 'Het terrein is een grote speelplaats’

update OM eist 22 jaar cel tegen vermoede­lij­ke daders No Surrender van liquidatie Hugo van Houten

16 januari DEN BOSCH - Het Openbaar Ministerie heeft donderdag voor het gerechtshof in Den Bosch in hoger beroep 22 jaar cel geëist tegen de 45-jarige Sooi de C., wegens de moord op Hugo van Houten (27). Diens dood op 17 augustus 2015, in Molenschot, was “een kille, berekenende en vooral laffe liquidatie”, zo omschreef het OM het misdrijf.