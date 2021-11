Bijeenkomst herinrichting De Vliert in Dorst

Voetpad

Tussen de Wethouder van Dijklaan en De Elzent wordt het riool in zijn geheel vervangen. Dit geldt ook voor de aanwezige persleiding die aangesloten is op de pompput in De Wildert. Door de ligging van de riolering in het voetpad en aan de zuidzijde van de rijbaan betekent dat de bomen aan zowel de noord- als de zuidzijde verwijderd moeten worden. Omdat het vanwege de grote hoeveelheid kabels en leidingen niet is toegestaan om bomen terug te planten, komen daar sierheesters en andere laagblijvende plantensoorten voor terug.