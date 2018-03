Bij Timmy's komt het eten tot leven: 3D-diner in Raamsdonksveer

RAAMSDONKSVEER - De tomaten worden zo in je bord gegooid, ook de varkenshaas en de dame blanche verschijnen plots voor je neus. "Het is een 3D-projectie op tafel", verklaart Mark de Graauw van Timmy's Eethuys in Raamsdonksveer.