Bij Martens is ondernemen doorzetten: ‘Als je drie keer je kop stoot moet je eens de achterkant van die muur bekijken’

langs de A59Het is nooit stil langs de A59. Er is volop bedrijvigheid van ondernemers, bewoners, passanten of toeristen. Een aantal van hen komt aan bod in deze serie. Vandaag: Koninklijke Martens.

Rijen met buizen liggen er, hoog opgestapeld langs de A59. Saai? Als je er elke dag langs komt razen misschien wel. Maar je gaat er met andere ogen naar kijken als je verhaal dat erachter steekt hoort.

,,Het omhulsel is van kunststof, maar kern bestaat uit schuim'', legt John Martens (55), algemeen directeur van het 139 jaar jonge Koninklijke Martens, uit.

Geen feest

,,Toen we die buizen in de jaren 90 wilden gaan produceren, moesten we het doen met summiere aanwijzingen van de leverancier van de machine. Dat was geen feest. Drie jaar hebben we geploeterd om een buis te maken die aan alle normen voldeed. Hadden we het eindelijk voor elkaar, moesten we het lood dat er als noodzakelijke stabilisator aan was toegevoegd vervangen door calcium-zink. Nóg eens drie jaar gelazer voordat we dat onder de knie kregen.‘’

Geen frustratie

Je zou zeggen: zoek het uit, ik kap ermee. Martens, gedecideerd: ,,Onmogelijk. Het was de weg naar de toekomst, veel duurzamer. Je zou je op termijn uit de markt prijzen.''

De manier waarop Martens het vertelt, verraadt geen frustratie: het was nu eenmaal zoals het is. ,,Bovendien ben ik heel optimistisch van aard. Het glas is bij mij altijd half vol. Helemaal vol, eigenlijk. Er zit ook lucht in.‘’

De crisis die de Oosterhouter zelf heeft doorgemaakt - hij lag vanwege het coronavirus vier weken op de intensive care - is hem alleen aan zijn wat tengere lijf aan te zien, niet aan zijn gemoed. Zijn idee: we zijn weer onder de mensen, we gaan weer door met leven. Een plezierig leven. ,,Ik geniet enorm van mijn werk.''



Tegelijkertijd heeft corona hem ook wat geleerd. ,,Acht weken was ik volledig uit de running. Zonder mij draaide het bedrijf gewoon door. Daar was ik heel blij mee.‘’

Dat Martens, groot geworden in de productie van betonnen producten voor de infra, zonder zijn kapitein netjes op koers bleef, is terug te voeren op zijn manier van leiding geven. ,,Ik heb veel opgestoken van mijn vader. Die was zes dagen in de week bezig met de zaak, hij was de spil waar het om draaide. Zo was de mores in die tijd. Altijd druk dus. En dat wilde ik niet, al heeft het het bedrijf heel veel gebracht.”

Goede mensen om je heen

,,Zestig, tachtig uur in de week werken? Nee, liever niet. Er zijn zo veel andere dingen die het leven zo mooi maken. Het gezin, je hobby's. Bovendien: met enige afstand bewaren behoud je het overzicht. Om dat te bereiken, moet je goede mensen om je heen verzamelen. Met kennis van zaken, gemotiveerd. En vrijheid durven geven, dan voel je jezelf ook vrij.''

Mooi gezegd. Tegelijkertijd weet Martens donders goed dat niks voor niks komt, zie die nieuwe buizen. ,,Je moet doorzetten. Als je drie keer je kop stoot tegen dezelfde muur, moet je een keer de achterkant van die muur bekijken.‘’

Vrij vertaald: loop je telkens vast op die ene manier, bezie de materie dan eens van de andere kant. Na de eeuwwende is er veel veranderd. Het hoogteverschil tussen de economische toppen en dalen is flink toegenomen Zie de kredietcrisis, kijk naar corona. ,,Inderdaad, er is heel veel turbulentie. Ik mag dat wel, die uitdaging. Daar moet je op anticiperen.‘’

Doodlopende straat

Hoe? ,,Niet harder werken, dat is een doodlopende straat. Je moet vooral slimmer werken. Bijvoorbeeld meer volume maken in minder tijd. Daar denken zij altijd over na.''

Zij? ,,Ik geef de voorzet, de specialisten op de werkvloer moeten de bal inkoppen. Daar ligt hun talent. Ik probeer dat zo veel mogelijk te benutten. Zij vinden dat prettig, mij geeft het rust.''