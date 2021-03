Bij dit bedrijf waggelen eenden door de kas die naaktslakken eten

Van West-Brabantse bodemDONGEN - In deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Henriëtte (52) en Alfons (52) van den Hoek, die van een reguliere tomatenkwekerij een biologische hotspot maakten.

Elke generatie agrarisch ondernemers stelt zichzelf dezelfde vraag: welke kant beweegt de markt op en hoe hou ik mijn bedrijf gezond voor de toekomst? Alfons’ vader was een vooruitstrevend ondernemer. Hij was er vroeg bij in de glastuinbouw en plaatste al vroeg verwarming. In de afgelopen twee, drie decennia dwong de schaalvergroting veel glastuinders echter om opnieuw te kijken naar hun bedrijfsplan.

Henriëtte en Alfons namen in het jaar 2000 de tomatenkwekerij van Alfons’ vader over. Daarvoor vormden vader en zoon een maatschap. Met een kas van drie hectare, ooit de gemiddelde grootte van een kwekerij, was het bedrijf een kleine speler geworden tussen bedrijven die soms meer dan tien keer tot twintig zo groot werden.

Ambachtelijke tomatensaus

De omslag kwam in 2011. In dat jaar werd de sector getroffen door de EHEC-crisis, een bacteriebesmetting geconstateerd in Duistland die de groentehandel in grote delen van Europa stillegde. Uitgerekend in half mei, wanneer het seizoen voor tomaten piekt. Henriëtte en Alfons konden hun handel toen nergens kwijt. ,,Die tomaten zouden weggegooid worden”, vertelt Henriëtte. ,,Dat wilde ik niet laten gebeuren.”

Quote Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment op acht potten per uur zaten Henriëtte van den Hoek Henriëtte begon ambachtelijke tomatensaus te maken. ,,Dat deed ma ook al, dus nieuw was het niet voor me.” Hoeveel kilo ze precies verwerkte in die tijd, is niet meer te zeggen. ,,Ik weet nog wel dat we op een gegeven moment op acht potten per uur zaten.” Hartverwarmend was de steun uit de omgeving. ,,Heel de buurt deed mee. Iemand ontwierp een logo op het etiket, er werden potten opgespaard. Prachtig.” Ook de klanten bleken enthousiast. ,,En wij al helemaal”, zegt Henriëtte.

Kookworkshops

In 2012 werd er een keuken geplaatst in een ruimte grenzend aan de kas. Hier geeft Henriëtte kookworkshops. Tapas, soepen, sauzen, voor vriendengroepen, bedrijven of families. ,,Niks moeilijks hoor, de focus ligt op gezelligheid en op het plezier van samen koken”, verduidelijkt ze. Inmiddels is er ook een tweede zaal gerealiseerd, waar vergaderingen en andere bijeenkomsten gehouden kunnen worden.

In 2015 werd er definitief gebroken met het bedrijfsmodel waarin het zaak is een zo groot mogelijke kilo-opbrengst per vierkante meter te realiseren. Op dat moment stapten Alfons en Henriëtte over op de biologische teelt. Omdat deze voorschrijft dat er wisseling moet zijn in de gewassen, veranderde daarmee ook het assortiment. Plots was Alfons naast tomatenkweker ook komkommer- en paprikakweker.

Biologische boerderijwinkel Toen de kinderen van Henriëtte en Alfons nog klein waren, kwam de verkoop van groenten aan huis op een laag pitje te staan. De verkoop van hun eigen basissausen en later de eerste biologische groenten, is inmiddels uitgegroeid tot een winkel met een groot assortiment biologische producten. Naast de eigen geteelde groenten is er een compleet assortiment te vinden, van zuivel en vlees tot kruiden, fruit, zoetigheid en kant-en-klaarmaaltijden. Ook staat er een molen met ecologische postkaarten en pizza’s kunnen ter plekken naar wens belegd worden. Meer informatie: natuurlijkhenriette.nl.

Indische loopeenden

De verscheidenheid is nu goed zichtbaar in de kas. Daar waggelt een Indische loopeend vrolijk rond tijdens de rondleiding. Opeens draait deze naar links en verdwijnt tussen de paprikaplanten. ,,Hé, waar is de rest”, vraagt Henriëtte zich hardop af. ,,Normaal blijven ze altijd bij elkaar.” En inderdaad. Al snel volgt er een clubje van vijf snateraars.

De beesten blijken een belangrijke rol te spelen in de gewasbescherming. Ze zijn dol op de naaktslakken die de planten aanvreten. De kas met de biologische gewassen leeft, zo blijkt. Behalve de nogal in het oog springende groep eenden, zoemt, vliegt en fladdert er van alles door de lucht. Bijna onzichtbaar, maar even belangrijk, is het leven dat je niet ziet.

Volledig scherm De eenden waggelen vrolijk rond in de kas van Henriëtte en Alfons. © Pix4Profs / Jan Stads

,,Kijk maar eens even”, zegt Alfons terwijl hij knielt en met twee handen een kluit aarde pakt. Deze zit barstensvol pieren en duidelijk zichtbare schimmeldraden. De vruchtlichamen van deze zwamvlokken steken her en der tussen de planten de kop op als een paddenstoel.

Nu het binnen het bedrijf niet meer alleen om het aantal kilo’s draait, is er plots ruime om te experimenteren. Vandaar dat er nu de meest uiteenlopende tomatenrassen te vinden zijn. Terwijl Alfons de kas laat zien, vertelt hij over de film ‘The biggest little farm’, een documentaire over bio-landbouw. ,,Die zagen we in de bioscoop en we vonden hem zo inspirerend dat we hier op het bedrijf een filmavond voor alle medewerkers georganiseerd hebben.”

Henriëtte legt uit dat ze, sinds ze op het nieuw ingeslagen pad successen begonnen te boeken, steeds meer nieuwe en creatieve ideeën opgedaan hebben. ,,We haalden meer rendement uit de bioteelt, dus er kwam ook meer tijd voor nieuwe ideeën.”

Quote We haalden meer rendement uit de bioteelt, dus er kwam ook meer tijd voor nieuwe ideeën Henriëtte van den Hoek

Kippencaravan

Achter de kas staan twee caravans voor kippen. De twee mobiele kippenhokken bieden samen plaats aan 249 kippen. Eén minder dan de grens waarboven er allerhande aanvullende wetten en regels gaan gelden. Vanwege de vogelpest lopen de kippen nu vanuit de nachtverblijven een tunnel in, maar over een tijdje kunnen de caravans met gemak verplaatst worden, telkens naar een nieuw stuk weiland. De kippen leggen wekelijks 1.500 eieren, die Henriëtte in de winkel verkoopt.

Naast en achter de kippen zijn de contouren zichtbaar van een voedselbos. Onderverdeeld in een deel met kronkelpaadjes, een paddenpoel, een mega-insectenhotel en een prieeltje, met daarnaast een strakker aangelegd deel waar over een paar jaar verschillende fruitsoorten zullen groeien. Helemaal achteraan staan recent aangeplante notenbomen.

