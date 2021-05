Bij deze bio-boerderij in Dongen kun je zelf bio-melk tappen

,,De koe is een geweldige uitvinding”, zegt Dick Dankers. ,,Die kan dingen die wij niet kunnen. Van gras wordt vlees, melk en leer gemaakt. Dat zal de mens nooit kunnen evenaren.” Dick Dankers’ ouders bouwden na de oorlog een klein boerderijtje. Sinds zijn achttiende is Dankers melkveehouder. Hij zag de opkomst en steeds verdergaande automatisering, de schaalvergroting, de boterbergen en de melkplassen. Hogere melkproducties, betere medicijnen en nieuwe inzichten omtrent voeding. Maar ook de stijgende voer- grond- en investeringskosten.

150 koeien

Op 140 hectare grond verbouwt Dankers op biologische wijze gras, klaver en kruiden, maïs, tarwe, gerst en rogge, bedoeld voor zijn koeien. Zo'n 150 in totaal. Al in 1988 bekeek Dick de mogelijkheden om biologisch te gaan boeren. ,,Achteraf gezien had ik dat in die tijd al best kunnen doen", geeft hij aan. ,,Indertijd was de afzetmarkt onzekerder en bestond deze vooral uit kleine verwerkers. In de loop van de jaren heeft de markt zich alleen maar doorontwikkeld."

In 1998 stapt Dankers alsnog over op de biologische melkveehouderij. Voor Dankers hoort de koe én de boer in het Hollands landschap. ,,Als je de tulpen omspit, de koeien uit de wei haalt en de laatste klompen en molens zijn verdwenen, dan is Nederland geen Nederland meer.”

Kievietsnesten

De laatste jaren krijgen de biologische en natuurinclusieve landbouw steeds meer aandacht. Voor Dankers is deze ontwikkeling niet nieuw. Hij heeft eigenlijk nooit anders gedaan. ,,Dat groene had pa ook al een beetje”, zegt Dankers. ,,Toen we bijvoorbeeld een nieuwe schuur bouwden, spande hij speciaal voor de zwaluwen draden omdat hij bang was dat de vogels geen plek hadden om te zitten. En voor hij ging maaien, zorgde hij er altijd voor dat de kievitsnesten gemarkeerd waren.”

DONGEN Jan Stads / Pix4Profs Van West-Brabantse bodem, Melkveebedrijf Maasland

Uitzicht

Het kantoor van Dankers kijkt uit op de stal. ,,Ik mag hier ’s avonds graag zitten”, zegt hij. ,,Dan bekijk ik hoe het met de beesten gaat. Ik zie in de computer wat er per koe is vastgelegd en kan van hieraf meteen ook kijken hoe het dier erbij ligt.” De sensor die de koeien bij zich dragen, bedoeld om de poort naar de melkmachine en de wei te openen en de melkproductie te monitoren, kunnen veel meer. Met vaste intervallen registreert het apparaatje waar de koe is of deze op dat moment bijvoorbeeld aan het herkauwen is. Zelfs of de koe tochtig is kan opgemerkt worden.

,,Van de week gaf het systeem aan dat er twee koeien tochtig waren, terwijl ik dat zelf op dat moment nog niet opgemerkt had. Ook toen ik de dieren zelf bekeek, schatte ik eigenlijk in dat het nog niet dat het zover was. Maar het bleek toch te kloppen.”

Bij de afgelopen lintjesregen heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd om Dankers te benoemen tot lid van de Orde van Oranje-Nassau. Dit op basis van de breed maatschappelijke inzet. Zo is Dankers sinds 1987 bestuurslid van de ZLTO Dongen – Loon op Zand. Hij is lid geweest van de regiocommissie Oost van Waterschap Brabantse Delta, van waterschap de Dongestroom, bestuurslid van de Stichting "De Moers Wereldwijd" en lid van natuurwerkgroep van de tuinboeren en studieclub runveehouders. Hij stelt zijn bedrijf open voor bezoek van scholen en was negen jaar lid van de ouderraad van basisschool De Start. ,,Ik ben er stiekem best wel trots op dat ik dit lintje gekregen heb."

Dat wil niet zeggen dat het systeem het altijd bij het rechte eind heeft. ,,Het komt ook voor dat pa het eerder ziet dan dat het systeem het opmerkt”, zegt zoon Stefan. ,,Ik schat dat het systeem negentig tot vijfennegentig procent accuraat is.” Er is een moment dat het de computer er sowieso naast zit. ,,Bij de eerste weidegang zijn de dieren zo enthousiast en opgewonden dat de computer er onterecht vanuit gaat dat de dieren tochtig zijn.”

Bedrijfsopvolging

Vier jongens kregen Dick en zijn vrouw. Roy (36), de een-na-oudste zoon heeft een aantal jaar meegedraaid en werkte in principe toe naar een overname van het bedrijf. Hoewel hij volgens Dicks beschrijving ‘een echte koeien-man’ is, met veel inzicht en verstand van het veebedrijf, heeft Roy zijn plannen niet doorgezet. De bedrijfsrisico’s en onzekerheden ten aanzien van de toekomst binnen de sector weerhielden hem ervan om verder te gaan.

Stefan (32), de derde jongen in het gezin, ziet wel mogelijkheden. Hoewel hij aanvankelijk koos voor een opleiding in de techniek, draait hij sinds een jaar volop mee. ,,Stefan heeft net als ik een benadering van zaken waarbij het glas halfvol is. We hebben een paar kwaaie jaren achter de rug. Het gras is de afgelopen drie jaar slecht gegroeid en dat merk je in de kostprijs van het voer. Toch ben ik er van overtuigd dat de boeren die hier doorheen komen, een mooie toekomst tegemoet gaan.”

We hebben een paar kwaaie jaren achter de rug

Vroeger zaten er tientallen melkveehou­ders in de regio

Dankers zet zich voortdurend in om de kloof tussen de boeren en de burger te verkleinen. Dat doet hij door de samenwerking aan te gaan met Natuurmonumenten in de bescherming van het natuurlijk landschap, maar bijvoorbeeld ook door de biologische melktap die hij voor zijn bedrijf liet plaatsen. Hier kan eenieder zelf zijn melk verser dan vers rechtsreeks van de boerderij halen. ,,Het zorgt voor direct contact met de klant, en dat is altijd leuk.”