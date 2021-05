Bij Antonio en Jolanda van Beek komen duizenden kilo's van het witte goud uit de grond

Van West-Brabantse bodemIn deze serie nemen we u mee de ‘de boer op’. Hoe verdienen West-Brabantse landbouwers hun brood. Vandaag: Antonio (52) en Jolanda (52) van Beek, die op grote schaal het Brabantse ‘witte goud’ delven in Terheijden, Dongen en Alphen.

,,Wat wij in de wintermaanden doen? Bergen met geld tellen, natuurlijk”, antwoordt Antonio van Beek op de vraag wat hij en zijn vrouw Jolanda na afloop van het aspergeseizoen doen. Direct gevolgd door een lach. Op serieuzere toon: ,,Nou, geloof me, er is ook in de winter voldoende te doen.”

Van 1 naar 78 hectare

Dat is niet moeilijk te geloven wanneer Van Beek vertelt dat hij met zijn bedrijf gegroeid is van één hectare asperges in 1993 tot 78 hectare vandaag de dag. Daarmee is hij een van de grotere bedrijven in de regio. En daardoor dus ook een van de grotere aspergetelers van ons land. ,,We doen daarbij alles zelf”, gaat Van Beek verder. ,,De grond bewerken, planten, gewasbescherming, noem maar op.”

Het aspergeseizoen loopt traditioneel van eind april tot aan de katholieke feestdag Sint Jan (op 24 juni). Door teelt in kassen en door te telen op verwarmde grond is de eerste asperges tegenwoordig al weken eerder verkrijgbaar. Van Beek ‘speelt’ met de oogsttijd van de asperges door te werken met verschillende rassen, hij teelt zelf geen asperges in de kas. ,,Het ene ras groeit al bij negen graden, het andere pas bij veertien.”

Nooit op dezelfde plek Asperges staan gemiddeld genomen een jaar of elf in hetzelfde bed. Wanneer er op en perceel eenmaal asperges hebben gestaan, is de grond decennia lang ongeschikt voor de aspergeteelt, tot wel dertig of veertig jaar. Dat is het gevolg van fusarium. Deze schimmel voelt zich enorm prettig bij de aspergeplant. Zolang de asperge opgroeit met de schimmel, is er niet zoveel aan de hand. In de loop van zijn ontwikkeling, bouwt de plant een zekere immuniteit op. Wanneer er echter veel van deze fusarium in de grond zit, is een nieuwe, jonge plant kansloos. De schimmel vreet de wortels aan.

Behalve de verschillende rassen, maakt ook de locatie van de aspergebedden een verschil. Van Beek heeft aspergevelden in Terheijden, Dongen en Alphen. En hoewel we over Nederland de naam heeft zo plat te zijn als een dubbeltje, zijn er wel degelijk hoogteverschillen. ,,Alphen ligt aanzienlijk hoger dan Terheijden”, vertelt hij. ,,Dat scheelt zeker een meter, misschien wel meer. Daardoor is de grond warmer en dat heeft invloed op de groei.”

Twee winkels

Terwijl Antonio zich met het land en de teelt bezighoudt, runt Jolanda de winkel. De familie heeft winkels in Terheijden en Dongen. Behalve asperges is er een ruim assortiment aan aanverwante (streek)producten. Van ham en boter tot wijn, aardbeien en cadeauverpakkingen. ,,Dat groeit zo”, vertelt ze. ,,Toen we begonnen, was het alleen asperges, aardbeien en wat eieren. Elk jaar kwam er een beetje bij.”

Hoewel er volop gestoken wordt, is Van Beek ook alweer aan het planten. Tijdens het planten zitten de medewerkers achterop de machine, terwijl de trekker zelfsturend is op basis van gps. ,,Als we later de bedden aan gaan maken, dan moet dit heel precies boven de planten gebeuren. Uit ervaring weten we dat wanneer je dit op het oog doet, je kans hebt dat de asperges vanuit de zijkant groeien”, legt Van Beek uit.

Dat planten en het bewerken van de grond mag dan gebeuren met de meest moderne technieken, aan het steken zelf is al generaties lang niets veranderd. Dit gebeurt nog altijd met de hand en met een speciaal asperge-mes dat qua vorm doet denken aan een uit de kluiten gewassen schroevendraaier met een schuine kop.

Nieuwe asperges

De jonge aspergeplantjes die nu de grond in gaan, zullen volgend jaar nog niet geoogst kunnen worden. Pas in het tweede jaar komt er zo’n vijftienhonderd tot tweeduizend kilo van een hectare af. ,,Net genoeg om de plant even te prikkelen. Dan gaat ‘ie ogen aanmaken.” Pas in het derde jaar kan het steken écht beginnen. Dan komt er acht- tot negenduizend kilo van een hectare af.

Het aspergeseizoen mag dan vervroegd zijn, het einde is gelijk gebleven. ,,De zaterdag ná 24 juni is onze laatste dag”, zegt Van Beek. ,,Op de zondagavond erna is al het personeel verdwenen.”

Als het personeel al lang en breed weer terug is in hun eigen land, en voor de meeste werknemers is dat Polen, groeit de aspergeplant nog een tijdje vrolijk door. Uit de witte kopjes ontstaat een groene plant. Wie denkt dat daarmee de kous af is voor dit seizoen, heeft het mis. ,,Dan begint het juist”, zegt Antonio. ,,De verzorging van de uitgeschoten planten bepaalt de kwaliteit van de oogst in het jaar erna. De start van het seizoen was vanwege het koude weer een beetje een valse start.”

Desalniettemin gaat Antonio er vanuit dat het snel beter wordt. ,,Asperges houden van zon en veel water”, vertelt hij. ,,Zolang de wortels maar niet in het water komen te staan. We zeggen dan ook altijd dat de asperges veel moeten douchen maar niet in bad mogen.” Tot eind september is Van Beek bezig met de planten. Dan breekt er een korte periode aan waarin het even iets rustiger wordt.