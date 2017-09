Biesboschvrouw Elma Gussenhoven schrijft brief aan minister Schultz

Kunstweekend in Drimmelen

16:19 In het weekend van 7 en 8 oktober staan alle dorpen in Drimmelen in het teken van kunst. Zeker honderd amateur-kunstenaars exposeren in een locatie in hun eigen dorp. Alleen al in de kerk van Lage Zwaluwe manifesteren zich zo'n 40 kunstenaars, van fotografie tot keramiek en andere beeldende kunst.