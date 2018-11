Biesboschmuseum Werkendam voor de tweede keer doelwit van inbrekers: ‘Enorme ravage’

Ravage

Het is nog niet bekend of er iets is meegenomen. De technische recherche doet momenteel onderzoek in het pand. De inbrekers wisten binnen te komen bij twee kantoorruimtes op de eerste verdieping van het museum door een raam in te slaan. Volgens directeur Peter van Beek is de ravage groot. ,,Ik heb niet de indruk dat er veel weg is, maar de inbrekers hebben wel veel schade veroorzaakt.’’