Biesboschmuseum ‘dankt bestaan’ aan de Sint-Elisabethvloed

video We moeten weer leren leven met het water, stelt deze dijkgraaf: ‘Waarom gaan we niet drijvend bouwen?’

De plannen om massaal nieuwe woongebieden te creëren in het westen van Nederland, dijkgraaf Jan Bonjer van waterschap Hollandse Delta kijkt er exact zeshonderd jaar na de Sint-Elisabethsvloed van op. ,,Als je van een miljoen nieuwe huizen er 95 procent in de laagste delen bouwt, is dat niet zo snugger.’’

18 november