Biesbosch-toeristen houden van de Aakvlaai: ‘Maar je moet uitkijken dat de halve Randstad hier niet neerstrijkt’

Marlies uit Oosterhout helpt als steunouder kwetsbare gezinnen. ‘Ik doe het uit liefde voor de kinderen’

OOSTERHOUT - Een extra ouder die invliegt als papa en mama het even niet meer trekken. Kort door de bocht is dat wat Marlies Bouwens uit Oosterhout is. Als steunouder helpt ze kwetsbare gezinnen in de gemeente. ,,Jip voelde zich bij haar gelijk op zijn gemak.”

5 augustus