‘Biesbosch te druk door feestende recreanten’, gemeente wil maatregelen

Feestende dagjesmensen die met muziek en barbecue in een huurbootje de Biesbosch intrekken. De verhalen van de raadsleden schetsen niet het beeld van recreatie in het kader van natuurbeleving en rust. ,,Er is geen doorkomen meer aan in de Biesbosch. Wandelpaden en strandjes liggen bezaaid met uitwerpselen en toiletpapier. Houten steigers worden gesloopt voor het branden van kampvuren”, zegt Sarien Hoevenaar (CAB).



,,Ik snap dat ondernemers hun producten moeten kunnen verkopen, maar de bescherming van de waarden van de Biesbosch is wel een gedeelde verantwoordelijkheid”, zegt Leo Mol (Groen Drimmelen).