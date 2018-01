'Biesbosch is open maar niet onbeschermd'

Secretaris Rob Haan van de Natuur- en Vogelwacht Dordrecht: ,,Dit is een vrijbrief voor wietkwekers en stropers. Die kunnen straks gewoon zeggen dat ze hier aan het recreëren zijn.'' Aanzet van deze discussie is een kaartje in het boekwerk, het Natura 2000 Beheersplan Biesbosch. Dit is een stuk waarin op last van Europa precies staat beschreven hoe de Biesbosch wordt gebruikt en welke natuurdoelen worden nagestreefd.

Gebieden in het Dordtse deel van de Biesbosch, de Hooge Biezenplaat, de Noordplaat, de Bromhoek, het Keetstuk en het westelijke deel van de Tongplaat zijn aangewezen als 'matig-intensieve recreatiegebieden'. Vreemd, vond Haan. ,,Dat zijn gebieden waar, op een enkele uitzondering na, niemand mag komen omdat de natuur er zijn gang moet kunnen gaan.''

Hij diende hierop een zienswijze in bij de provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant. Nu die het plan willen vaststellen, blijken ze de bezwaren van tafel te hebben geveegd. Over de belasting van recreanten op de natuur maken ze zich geen zorgen, ze verwachten hooguit een enkele wandelaar.

Wietplantages

Het probleem is volgens Haan dat het straks niet mogelijk is om mensen weg te sturen. Boswachter Jacques van der Neut sluit zich volmondig bij Haan aan. ,,Er worden immers steeds vaker wietplantages aangetroffen in de Biesbosch. Dan lijkt het me geen slim idee om het gebied open te stellen.''

Boswachter Thomas van der Es deelt de zorgen als het gaat om de verandering van de status in Natura 2000. Maar hij stelt ook dat dit deel gesloten is en ook zo blijft. ,,Alleen de verandering in status impliceert dat je hier nu mag recreëren. Maar Staatsbosbeheer kan met borden delen afsluiten als het gaat om de bescherming van de natuur. Dit hebben we zelf in de hand. De Biesbosch is nu niet ineens onbeschermd. Wiet kweken en stropen zijn criminele activiteiten en als dat wordt geconstateerd wordt er opgetreden.”

Drones

Als het gaat om de toename van criminaliteit denkt hij dat drones het verschil gaan maken. ,,In het najaar van 2017 zijn er afspraken gemaakt tussen de omgevingsdiensten en burgemeesters van de gemeenten die aan de Biesbosch grenzen. Het samengestelde plan gaat over toezicht houden, handhaving en het gebruik van drones. Zeker voor de ontoegankelijke gebieden zijn drones een uitkomst. Ik denk dus niet dat de criminaliteit door de verandering van status gaat toenemen.”

Wethouder John van Oosterhout (recreatie) is van mening dat natuur en matige-intensieve recreatie prima samen gaat en kansen biedt. ,,De angst voor criminele activiteiten zou daar nooit leidend in mogen zijn.”

Ook burgemeester Gert de Kok van Drimmelen heeft vertrouwen in de controlerende instanties als Staatsbosbeheer, de omgevingsdienst, politie en boa’s. ,, Zij controleren vanaf de grond en ook gericht vanuit de lucht. Dit zullen zij zeker blijven doen, onder andere met speciale handhavingacties.”

De provincies stellen dat in de Nieuwe Dordtse Biesbosch genoeg andere rustgebieden komen. Haan vindt dat geen argument. ,,Die hebben niet de beschermde status van Natura 2000. Dat kun je dus niet tegen elkaar wegstrepen. Ik heb zo langzamerhand het idee dat de provincies het gebied gewoon niet kennen.''