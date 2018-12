Bierkratcurling op 't Veerse IJsplein in Raamsdonksveer

VIDEORAAMSDONKSVEER - Al twaalf kerstvakanties lang - dit jaar van 21 december tot en met 6 januari - wordt 't Veerse IJsplein opgezet en opgetuigd op de twee handbalvelden van Goodflooring-H.M.C. in Raamsdonksveer. Van de plek was men al overtuigd, vanaf volgend jaar komt er ook een vaste aansluiting met elektra voor de ijsbaan.

,,Dat scheelt echt enorm in de kosten", klinkt Saskia Kievith van het bestuur opgetogen. Kosten die de gemeente voorheen grotendeels op zich nam; de subsidie die men ontvangt gaat volgend jaar dientengevolge dan ook omlaag.

Gratis

Gratis is het toverwoord op deze ijsbaan. Iedere dag schaatsen hier zo'n 500 á 700 mensen. Vooral jeugd, die enthousiast gebruik maken van de winteractiviteit. De ijsbaan wordt gerealiseerd door lokale sponsors. Door de 'Vrienden van het IJsplein'. Door donateurs, die voor 50 euro een vierkante meter ijsbaan kunnen sponsoren. En een klein beetje subsidie van de gemeente. ,,Hier komen de drie dorpskernen van Geertruidenberg, Raamsdonksveer en Raamsdonk samen. Een fijne plek; het gehele jaar sport de jeugd hier al, dus het is bekend terrein." Hier geen hekken, of dure beveiliging. Dat zou wel zo zijn als de ijsbaan in één der dorpskernen geplaatst zou worden. ,,Nu is het met de vrijwilligers perfect te overzien. Er is hier nooit rottigheid.”

Bierkratcurling

's Morgens schaatsen ouders met hun jongste kroost hun rondjes, in de middag opgevolgd door de jonge tieners. 's Avonds komt de wat oudere jeugd. ,,En daarnaast proberen we ook wat evenementen te organiseren, zoals een ijshockey-clinic of bierkratcurling."

Ja, bierkratcurling. Verspreid over vier rondes, vier avonden, met 5 januari als finaledag. Dertien teams -afkomstig uit de dorpskernen, zoals de voetbalvereniging en het carnaval- nemen het dan tegen elkaar op. ,,We wilden iets leuks en origineels. Dit hebben we gezien in Duitsland, we vonden het gelijk een goed idee." Het spel is een versimpeling van curling: vanachter de rode lijn dient een bierkratje zo dicht mogelijk bij de rode stip te komen. ,,Hilarisch. Niemand zal het echt serieus spelen, maar het is een toffe activiteit. Ik denk dat iedereen deze ijsbaan ook wil steunen en daarom meedoet", grijnst deelnemer Adriaan Ermens van Team Drama, uit Raamsdonksveer.

Op 2 januari wordt een ijshockey-clinic georganiseerd. Eveneens gratis. ,,Deze begint om half 9 's morgens, maar daar willen heel wat tieners toch wel vroeg hun bed voor uit hoor", glimlacht Kievith.