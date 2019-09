Bierdrinkende man uit Dorst opgepakt in Kaatsheuvel met inbrekerswerktuig op zak

De man stond op de Gasthuisstraat in een hoekje bier te drinken in zijn eentje. Toen agenten hem controleerden, bleek hij een hoop gereedschap bij zich te hebben.

Hij stond in de buurt van geparkeerde auto's en werd daarom opgepakt. Het is strafbaar om inbrekerswerktuig bij je te hebben. De man krijgt in dit geval een waarschuwing van de gemeente, als hij nog een keer wordt betrapt moet hij een boete van 2500 euro betalen. Hij moest afstand doen van het gereedschap.