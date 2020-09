Bierbrouwerij De Wereld uit Raamsdonk met pixels aan de vergetelheid onttrokken

Voor zijn project Beer From Heaven kwam de zzp'er voor zijn tweede poster in Raamsdonk terecht. "In mijn jeugd gingen we regelmatig op vakantie bij familie in Geertruidenberg. Mijn tante is een Raamsdonkse, vandaar dat ik koos voor De Wereld uit haar geboortedorp."



Uiteraard de historie uitgezocht. "De exacte oprichtingsdatum van brouwerij De Wereld is niet bekend, maar in een document uit 1878 wordt familie De Bont als eigenaar genoemd. Nazaten blijven aan het roer staan. Tot 1948, toen was het voorbij met de brouwerij."