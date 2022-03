Biënnale-werk Kapoor gekocht door Kröller-Müller

Veel bezoekers van de Biënnale Kunst in de Heilige Driehoek waren geïmponeerd door de twee bijzondere albasten sculpturen, die samen werden getoond in de kapel van het klooster Sint Catharinadal. Het ruim 400 kilo zware beeld van albast is aan één zijde uitgehold en toont daarin een ei dat lijkt te zweven.

Anish Kapoor (1954) is een van de belangrijkste beeldhouwers van zijn generatie. Zijn werk wordt in steden over de hele wereld tentoongesteld en verzameld. Werk van hem staat ook voor het Tilburgse museum De Pont.

Het werk dat in Oosterhout te zien was, is een van de weinige sculpturen in steen van Kapoor in Nederland en past volgens het Kröller-Müller Museum perfect in de eigen collectie. Het museum heeft het werk dankzij een bijdrage van de Vereniging Rembrandt kunnen kopen. Het aankoopbedrag is onbekend.