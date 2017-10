Biënnale Oosterhout: al ruim 7.500 bezoekers

De biënnale ging 16 september van start in de Onze Lieve Vrouwe Abdij, Sint-Catharinadal en Sint-Paulusabdij. In de kloosters is tijdens de vijf weken durende kunstmanifestatie werk van 25 internationale kunstenaars te bewonderen.

Nationale aandacht

,,We zijn zeer tevreden over het verloop'', zegt Gorisse. ,,We krijgen veel positieve reacties en complimenten. Nationale aandacht. Al is het natuurlijk spannend wat de laatste week ons brengt.''



Of de organisatie ook financieel uit de kosten gaat komen, kan ze nog niet zeggen. ,,Dat denk ik haast wel, maar pas na afronding weten we meer. Dan maken we de balans op en gaan we in gesprek met fondsen.''